Výbuch ve Frenštátu má sedmou oběť. Zemřel těžce popálený muž

Rodina, ve které před Vánocemi zemřel čtyřicetiletý muž, patří k těm, které výbuch zasáhl fatálně. Vilém Špaček, jeho manželka, dvě děti a rodiče žili v bytě vedle Antonína Blažka, který výbuch inicioval. Počkal tehdy, až dům utichne, zalomil klíče ve vchodových dveřích, aby nájemníkům ztížil únik, ve sklepě pustil hlavní uzávěr plynu.

Zachránil děti a zřejmě i další životy



Soused se však probudil, vyšel na chodbu a uviděl ho na schodišti. Když se ptal, co dělá, dostal prý odpověď – to máte za to. Po tomto vyrušení Blažek zřejmě výbuch uspíšil, pustil plyn ještě u sebe doma a založil oheň. Špaček podle policistů zabránil ještě horším možným následkům, protože plyn ještě nestihl naplnit celý dům. I tak byly katastrofální. V jednom bytě zemřela šedesátiletá žena, její dcera a jedenáctiletá vnučka. V dalším dvě děti ve věku dva a pět let. Nepřežil ani Blažek.

Vilém Špaček stihl zachránit své dvě děti, které vystrčil z balkónu. Sám utrpěl vážné popáleniny, zasaženy měl i vnitřní orgány. Byl půl roku v kómatu. V posledních měsících se léčil v rehabilitačním ústavu v Hrabyni. Zemřel náhle krátce před Vánocemi. Jeho žena přežila, ale utrpěla také velmi těžké popáleniny.