V Krkonoších spadla lavina, v místě se pohybovali tři lidé

Záchranáři měli na místě šest psů, dva vrtulníky a se speciálním vyhledávačem pomáhali i tři členové polské horské služby. Laviniště záchranáři prohledávali v rojnici i pomocí lavinových sond. Lavina měla podle Klepše délku přibližně přes jeden kilometr. Šíře odtrhu byla přes 200 metrů a výška odtrhu se pohybovala mezi jedním až třemi metry. Měla by to být největší lavina v Krkonoších za poslední desítky let. „Je velký předpoklad, že ještě jedna lavina sjede,“ uvedl Klepš ve vysílání ČT.

Lavina sjela do Modrého dolu z úbočí Studniční hory z lokality zvané Mapa republiky. V lokalitě Mapy republiky sníh každoročně vydrží nejdéle, nakonec tající sněhové pole získá podobu bývalého Československa. Když je zima bohatá na sníh, mocnost navátých sněhových vrstev tam dosahuje až 17 metrů.

Modrý důl je z hlediska lavin jedno z nejnebezpečnějších míst. Případné laviny v těchto místech bývají masivní. Poměrně rozsáhlá byla podle Pavla Jirsy, zástupce náčelníka Horské služby ČR, i tato lavina. „Víc podrobností o rozsahu laviny ale v tuto chvíli nemám,“ dodal. Provozovatel ubytování v Modrém dole Tomislav Jana odhadl, že lavina je široká několik set metrů, a dodal, že podobně velká lavina spadla v této lokalitě před zhruba třiceti roky.

Pád laviny zachytila i kamera umístěná u boudy Na Muldě v Peci pod Sněžkou, na zvětšeném záběru je vidět, že se masa sněhu zastavila nedaleko boudy Děvín. „Všichni na chatě jsou v pořádku, i když vyděšení. Lavina sjela mezi potokem a chatou. Čelo laviny končilo asi třicet metrů od baráku. Co vím, tak v místě lavinového svahu se měli pohybovat asi dva nebo tři lidé, možná to byli oni, kdo utrhl lavinu,“ citoval server iDnes.cz ženu, která je v telefonickém kontaktu s lidmi ubytovanými na chatě Děvín.

Lavina v Krkonoších spadla i minulý týden

Minulý týden záchranáři vyjížděli k pádu laviny také v Malé Studniční jámě v Krkonoších, při neštěstí zemřel osmadvacetiletý lyžař. Další dva lyžaři ve věku kolem třiceti let pád laviny přežili, jeden z nich skončil se zraněním v péči lékařů. „Osm procent zavalených lavinou zahyne ihned následkem úrazu, po dvou hodinách přežívají tři procenta. Příčinou smrti je buď udušení, nebo podchlazení,“ uvedl horský vůdce, Radek Lienerth.

V Krkonoších platí třetí stupeň lavinového nebezpečíz pětibodové škály, na hřebenech leží 80 až 120 centimetrů sněhu. „Ve žlabech a na lavinových svazích je vlivem větru uloženo velké množství sněhu. Možnost pádu deskových lavin. Sněhové profily vykazují jen velmi slabou stabilitu. Nebezpečné jsou všechny expozice,“ varuje horská služba na svém webu.