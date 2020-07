Podezřelý pronájem pozemků pod střelnicí

Hradečtí myslivci platí za pronájem téměř dvou hektarů obecních pozemků pod střelnicí radniční firmě Městské lesy pouhé dva a půl tisíce korun ročně. „Je to nepřiměřená cena. Já nechci ani domýšlet, co za tím je. Kdybych já přišel na město, že chci pronajmout necelé dva hektary lesa za dva a půl tisíce korun, tak bych je za tuto cenu do pronájmu určitě nedostal,“ tvrdí zástupce občanů Hradce Králové - Malšovic Jiří Beran. „Také máte pronájmy třeba jen za korunu. Na střelnici neprovozujeme střelbu komerční, nevyděláváme na tom. Učíme tam adepty mysliveckého cechu a probíhají tam i cvičné střelby pro myslivce,“ vysvětluje Vladimíra Kolářová z okresního mysliveckého spolku v Hradci Králové.

Nájemné, které bylo ještě před dvěma roky nižší, tisíc dvě stě korun ročně, je smluvní, tvrdí správci městského majetku, kteří plochu pod střelnicí myslivcům pronajali. „Ta cena se může zdát nízká, ale v té době byla odpovídající. Do budoucna je možné cenu navýšit,“ upozorňuje Milan Zerzán z Městských lesů Hradec Králové.

Hradec Králové před časem pronajal přes protesty občanů pět a půl hektaru pole pro sluneční elektrárnu za patnáct korun za metr. Lidé se zlobili, protože konkurence nabídla třicet korun. Myslivci platí za střelnici směšných čtrnáct haléřů za metr ročně. „Tam musí jít o střet zájmů. Ten pozemek pronajímají firmě Městské lesy a většina pracovníků této firmy jsou zároveň lesníky a myslivci,“ zdůrazňuje Jiří Beran. „My tu střelnici nevyužíváme,“ argumentuje Milan Zerzán.

Smlouva Městských lesů Hradec Králové s myslivci platí do roku 2014.