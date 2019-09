Priessnitzova hrobka je přístupná veřejnosti

V horním patře je kaple, v suterénu krypta – drobná sakrální stavba stojí ve svahu u lázeňské promenády. Už přes 20 let ji střeží Jan Kratěna. V kryptě stojí tři rakve. V největší je pochovaný Priessnitz, vedle leží jeho žena Sofie a v nejmenší truhle pak jedno z jejich tří předčasně zesnulých dětí.

Obchodní ředitel Priessnitzových léčebných lázní Tomáš Rak informoval, že hrobka stojí v lázních 160 let a veřejnosti se otvírá třikrát až pětkrát do roka. Za bývalého režimu se o hrobku nikdo nestaral. Jan Kratěna ji objevil ve velmi zanedbaném stavu. Zatékalo do ní a nejmenší rakev dokonce plavala v nánosech bahna.

Následovaly další práce. Jan Kratěna hrobku vyčistil, vymaloval, položil dlažbu a postavil schody. Občas mu pomáhali odborníci, jindy zase pacienti. Dnes tu při jedinečných příležitostech provádí turisty. Asi 300 metrů od hrobky stojí rodný dům Priessnitze. I do něj mohou turisté nahlédnout, je v něm stálá expozice věnovaná vodoléčebným praktikám.

Voda, vzduch, pohyb – to byl základ Priessnitzovy léčby. Zdejší lázně vycházejí z jeho odkazu dodnes. Nejčastěji sem přijíždějí lidé s poruchami psychiky. Od letošního roku nově i pacienti s onkologickým onemocněním, lupénkou a dětskou obezitou. Voda má blahodárné účinky na všechny z nich.