Zlínská zoo má nového tapíra, zakládá chov

Roční Baru má s o rok starší Nadirou vytvořit chovný pár. Zvířata si nyní na sebe budou zvykat několik dnů ve vnitřních ubikacích, teprve poté půjdou do venkovního výběhu. „Uvidíme, jak na sebe budou reagovat. Jsou ale oba mladí, měli by k sobě mít blízko,“ řekl zoolog Pavel Shromáždil. Mladý tapír do Zlína dorazil z Německa, Lešná je po Praze teprve druhou zoo v republice, která tento druh chová.



Tapíři jsou po slonech jedni z největších savců, samci mají až 500 kilogramů. Mají velmi rádi vodu, jsou výborní plavci. „Naše venkovní expozice je přímo napojena na rybník, který můžou v letním období tapíři využívat k ukojení svých vodních potřeb. Takto rozlehlou vodní plochu nenajdou návštěvníci v žádné z evropských zahrad,“ poznamenala mluvčí zahrady Romana Bujáčková. Vodní plocha má rozlohu 300 metrů čtverečních.



Tapíři čabrakoví se vyskytují v pralesech jihovýchodní Asie. Zlínská expozice Hala-Bala nese název rezervace v Thajsku, kde tato zvířata žijí. Lešná chovala tapíry čabrakové již v 80. letech minulého století, dokonce se tehdy narodilo i mládě, které však později uhynulo.