Její tělo používal nejprve sport, pak porno. Vyprávíme ale i o duši, dodává režisérka filmu podle skutečného příběhu

Předobraz hlavní hrdinky Andreu Absolonovou už filmaři vyzpovídat nemohli. V roce 2004 jí lékaři diagnostikovali rakovinu mozku, ochrnula na půl těla a několik měsíců po operaci zemřela. Bylo jí sedmadvacet let.

Natálie Císařovská upozorňuje, že Její tělo není dokumentem ani biografií. Skutečným osudem se inspiruje. „Je to interpretace, jak jsme chápali její osud,“ vysvětluje. „Ten film je spíše symbol, doufám, že i nadčasový, nebo alespoň aktuální, v přemýšlení o limitech ženského těla. A to pro nás bylo to hlavní. Důležitá fakta jsme dodrželi, ale spousta dialogů vychází z potřeby vyprávět příběh o těle a duši.“

K takovému zamyšlení by chtěla přivést i diváky, které by příběh Andrey mohl oslovit tím spíš, že mnozí lidé se podle režisérky dnes ženou za výkonem.

Třeba byly tréninky i dublérka

Natália Germani se na roli Andrey poměrně dlouho připravovala. K přesvědčivému ztvárnění vrcholové sportovkyně jí pomohly intenzivní tréninky a také rady ze zákulisí od Andreiny sestry. Na desetimetrovou skokanskou věž zvládla vylézt, při skocích ji ale zastupovala dublérka.

Stejně jako při některých scénách z pornobyzsnysu. „Měly jsme s Natálii diskusi, kde jsme probíraly všechny explicitní scény, kde jsme si říkaly, kam jsem ještě schopná zajít a kam už ne,“ podotkla k přípravám herečka.

Pomohlo jí také, že ve scéně, kdy Andrea točí své první video v porno branži, si Andreina partnera zahrál hereččin manžel, hudebník Martin Valihora. „Vyžadovala určitou dávku intimity. A to, že to byl právě on, mi velmi pomohlo cítit se v tomto momentě bezpečně a soustředit se na ostatní věci,“ ocenila Natália Germani.