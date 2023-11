Česky vychází Čítanka Neila Gaimana, výběr sestavili čtenáři

Antologie s podtitulem Vybrané příběhy obsahuje texty od osmdesátých let až do roku 2018. Nejnovější, závěrečná bajka Opičák a Paní je v nové sbírce jedinou povídkou, která se v češtině dosud neobjevila.

Gaimanovou oblíbenou je povídka Rytířství z roku 1992, která v angličtině nedávno vyšla i v komiksové podobě. Spisovatel v ní rozvíjí příběh o svatém grálu, zkoumá, co by se stalo, kdyby kalich, z něhož pil Ježíš při poslední večeři, našla obyčejná britská důchodkyně.

Nový tvar mýtu

„Jednotícím prvkem je zájem o mýtus,“ podotýká ke Gaimanově tvorbě Janiš, „o všechno, co máme v kostech a je to v nás zažrané, něco, co má větší platnost než lidský život samotný, něco, co nás přesahuje. A on tyto prvky dokáže vyhmátnout a dát jim nový tvar.“ Do současného světa tak přivedl bohy z různých kultur i anděly a démony.

Překladatel Viktor Janiš označuje Gaimana za posledního velkého autora svého žánru. „Přinejmenším v anglosféře vychází velká spousta knížek z oblasti sci-fi a fantasy, je to ale fragmentární, příliš se nepřekrývají, co se týče čtenářského zájmu, zatímco Neila Gaimana znají všichni,“ vysvětlil.

Amerického fantasy spisovatele poznávají stále noví čtenáři i díky filmovým a televizním adaptacím jeho děl, na nichž se sám podílí. Nejnověji se na streamovací platformy chystají Anansiho chlapci, fantasy příběh navazující na Americké bohy. V minisérii by měly hrát Fiona Shawová či Whoopi Goldbergová.