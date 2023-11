Beatles vydávají poslední píseň, „křišťálově jasný“ Lennonův hlas je dílem AI

Jako základ pro nahrávku posloužil demosnímek, který po Lennonově smrti dala vdova po kytaristovi, zpěvákovi a skladateli Yoko Ono zbylým členům kapely. Ti sice píseň dokončili, ale nikoli v kvalitě dostatečné na to, aby ji bylo možné vydat. To posledním žijícím členům Paulu McCartneymu a Ringu Starrovi umožnila až nedávno umělá inteligence.

„V roce 2023 stále pracovat na hudbě Beatles a chystat se vydat novou píseň, kterou veřejnost ještě neslyšela, myslím, že je to vzrušující věc,“ uvedl McCartney.

Příběh písně Now and Then začíná v pozdních sedmdesátých letech, kdy Lennon v newyorské Dakota Building nahrál demo se zpěvem a klavírem. V roce 1994 předala Yoko Ono nahrávku McCartneymu, Starrovi a Georgi Harrisonovi – společně s Lennonovými demonahrávkami písní Free as a Bird a Real Love, které později byly dokončeny a vydány v rámci projektu Anthology.

Hrubý mix Now and Then sice zbylí tři „Brouci“ dokončili ve spolupráci s producentem Jeffem Lynnem, ale vzhledem k dobovým technickým omezením nebylo možné oddělit Lennonův hlas od klavíru a píseň zůstala v archivu. McCartney později prozradil, že podíl měla i nechuť George Harrisona pracovat na písni, kterou prý označil za „odpad“.

Pomohl režisér Hobita

Kytarista Beatles zemřel v roce 2001, o dekádu později vstoupil do hry novozélandský filmař Peter Jackson, mimo jiné režisér trilogie Hobit. Natočil ale také třídílný dokument The Beatles: Get Back. Jackson se svým týmem s pomocí takzvané MAL audiotechnologie dokázal oddělit jednotlivé nástroje a hlasy.

„Umělá inteligence se dokáže velmi dobře učit z velkého množství dat a na základě toho z minulosti nějakým způsobem zobecní a vygeneruje samostatné tracky,“ vysvětlil Viliam Lisý z Centra umělé inteligence.

Oddělení nástrojů a hlasů vedlo mimo jiné k nově remixovanému vydání alba Revolver v roce 2022. A McCartneymu stejný postup umožnil nazpívat virtuální duet s Lennonem I've Got a Feeling na jeho nedávném turné.

Vyvstala otázka, co s demonahrávkou Now and Then, a technikům se skutečně podařilo uspokojivě izolovat Lennonův hlas. „Najednou tu byl, Johnův hlas, křišťálově jasný,“ řekl k tomu McCartney. „Je to docela emocionální. A my všichni tam hrajeme, je to opravdová nahrávka Beatles.“ Společně se Starrem se v roce 2022 znovu rozhodl píseň dokončit.

Kromě Lennona v ní zpívá právě McCartney, jenž se ujal také baskytary. Bicí nově nahrál Ringo Starr. Kytary pocházejí ze starších záznamů Harrisona, ale jedno kytarové sólo nahrál také McCartney. Ve studiu se dodaly smyčce a dále byly také použity původní vokály z hitů Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby a Because.