Johannes Brahms patří k DNA orchestru, říká hudební ředitel Izraelské filharmonie

„Hrajeme Brahmse kvůli výročí, ale zároveň mám pocit, že bychom ho mohli hrát každý den,“ uvedl Lahav Shani. Izraelská filharmonie Brahmsovy skladby dříve hrála pod vedením takových dirigentských jmen, jako je Zubin Mehta nebo Leonard Bernstein.

„Pro mě osobně je to jako mateřský jazyk. Cítím, že naprosto rozumím tomu, co se hudbou snažil sdělit, a že to můžeme každý den znovu objevovat v jiném sále a s odlišným publikem, abychom jeho hudbě nově a hlouběji porozuměli,“ říká Shani.

Brahms byl mimo jiné vzorem pro Antonína Dvořáka, jemuž pomohl proniknout k hudebním nakladatelům. Základem proslulosti německého romantického skladatele se stalo vydání Uherských tanců v roce 1869, Brahmsovou doménou byl ale klavír. Pro tento nástroj složil řadu děl, Izraelská filharmonie provedla na Dvořákově Praze Dvojkoncert pro housle a violoncello a moll.

Hudba o emocích

„Je o lidské komunikaci, o lásce, o nejhlubších emocích člověka,“ podotýká ke sdělení Brahmsovy hudby Lahav Shani. „Vždy nás plní emocemi a radostí, zvláště zakončení jeho první symfonie.“

Tvorbě svého prvního symfonického díla věnoval Brahms jednadvacet let. „Ta skladba začíná zápasem, velkým dramatem. Vede, jako u Beethovenových symfonií, od tohoto temného dramatu a zápasu k závěrečné větě, která je hymnou pro bratrství celého světa.

Vede až k obrovské euforii,“ připomíná dirigent Izraelské filharmonie. Podle něj je završení Brahmsovy symfonie jedním z nejradostnějších momentů v historii klasické hudby.

Program Dvořákovy Prahy pokračuje do 25. září, kdy ji v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu zakončí mimo jiné Brahmsův první klavírní koncert. Provede ho britský klavírista Paul Lewis.