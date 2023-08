Jiřina Bohdalová hraje ženu, která tvrdí, že prošla gulagem. Připomnělo mi to tátu, říká

Jiřina Bohdalová si už před čtyřmi roky zahrála hlavní roli v televizním snímku Klec, kterou také přímo pro ni připravil Marek Epstein a před kamerou ji režijně vedl Jiří Strach. Se stejným tvůrčím tandemem se potkává i tentokrát.

„Scénář se mi líbil, protože je hluboký a lidský. A taky proto, že je tam pro herce, jak se říká, maso na kosti. Je tam zkrátka co hrát. Může se to zdát neuvěřitelné, ale mě ta práce pořád ještě baví. Možná mám k té látce blízko i proto, že mi vrátila pocit, který jsem měla, když jsem jezdila za svým tátou do komunistického kriminálu. Táta minulý režim zažil opravdu hodně zblízka. A tenhle film by měl vzniknout už jenom proto, abychom se do té doby nikdy nevrátili,“ přeje si Jiřina Bohdalová.

František Bohdal schovával pro odbojovou skupinu zbraně a munici, napomáhal také k emigraci někdejšímu ministrovi Benešovy exilové vlády Ladislavovi Karlu Feierabendovi. Za svou činnost byl odsouzen k patnácti letům vězení.