Skladatel Braxton uvede v Praze část ambiciózní opery Trillium. Po dokončení ji nabídne lidstvu

Osmasedmdesátiletý hudebník se během své dlouhé hudební dráhy věnoval jak jazzu, tak improvizované či soudobé vážné hudbě, přesto v jeho díle najdeme všeliké vlivy či inspirace. Hudba „Braxton“ vzniká v rozlehlém a komplexním univerzu, jež můžeme s klidem označit za Braxtonii. Jak sám řekl, „můj život probíhal mezi světy jazzu a klasické hudby nebo skvělými světy asijské hudby. Vždy jsem ale žil jaksi mezi tím vším.“

Jedním velkým zdrojem inspirace je pro Braxtona rokenrol, eventuálně rock. „Lidi si obvykle říkají: 'Ale, tenhle Anthony Braxton, ten je jako nějaký robot, co ani není člověk, pořád se jenom kouká na nějaké rovnice.' Ve skutečnosti jsem ale vyrůstal v jižním Chicagu a počátkem 50. let jsem vedl vlastní doo-wopovou kapelu. Dokonce se mi poštěstilo hrát se slavnými Del-Vikings a The Coasters,“ zmínil. A dodává, že jeho idoly tehdy byl i Bill Haley & His Comets.

Připadám si jako bilionář

Nedělá žádné rozdíly mezi inovacemi, s nimiž přišli jak klasičtí, tak jazzoví umělci a skladatelé, ale třeba i James Brown. Ostatně před čtyřmi lety vydal čtyřalbum Quartet (New Haven) 2014, na němž hraje s kytaristou rockových Wilco a bubeníkem kapely Deerhoof. Album věnoval hned čtyřem osobnostem, které by si s ním jeho fanoušci asi nespojovali: Jimi Hendrixovi, Janis Joplinové, Jamesi Brownovi a Merle Haggardovi.

„Tyto dedikace jsou trochu neobratným pokusem říct: ‚Sláva těmto ženám a mužům,'“ vysvětluje a dodává: „Sedím na ramenou mužů a žen, kteří tvrdě pracovali na tom, abychom se dostali až do současného bodu.“ Dalším velkým Braxtonovým oblíbencem je Captain Beefheart, a to dokonce do té míry, že mu někteří přátelé přezdívají Anthony 'Beefheart Boy' Braxton.

Se stejným respektem mluví například o rapu, který mu přijde „velice zajímavý“. Braxton sám má jednoduché vysvětlení, jak se svěřil v Praze: „Vnímám se jako profesionální student hudby, a to mi stačí. Mohu se tak stále učit, protože je toho strašně moc k učení. Úžasný svět hudby, myšlenky, skládání všeho dohromady. Cítím, že jsem měl velké štěstí, že jsem mohl objevit něco, co mi pomáhalo celým životem. Ve skutečnosti jsem hudbou nikdy nevydělal moc peněz, současně si ale připadám jako miliardář, bilionář. Mohl jsem totiž najít něco, díky čemuž jsem mohl být stále vzrušený nad tím, že jsem naživu. A dokonce i dnes je toho stále hodně, co nevím o hudbě jakožto disciplíně… “

Hlavně si to všechno užijte

Opera Trillium X má být podle Braxtona součástí většího projektu o třiceti šesti jednáních, „která by bylo možno použít k vyplnění poetických dimensí modelu, na němž pracuji padesát let, o němž mluvím jako o tricentrickém konstruktu myšlenkové jednotky.“ Ve svých teoretických úvahách totiž pracuje Braxton vždy s trojicí. Jeho trojsvazkové dílo se jmenuje Trojosé spisy a opera Trillium X, kterou uvede v DOX, je nazvaná podle okrasné trvalky trojčetky.

Opery ze zamýšleného rozsáhlého projektu budou po dokončení „nabídnuty lidstvu jakožto kontext, v němž by posluchači mohli zakoušet 'mnohosti života' a afirmaci. Svět 'okolností', v němž lze oslavovat lidskou zkušenost ve vší její nádheře.“

Celá „síť Trillium“ má sestávat z dvanácti jedno- až čtyřaktových oper, které jsou označeny písmeny, přičemž řada je již nejen zkomponována, ale i nahrána. Jednotlivé části skládanky pak lze různě kombinovat, propojovat. „Aby tak vytvořily jediný zážitek z provedení v reálném čase. Prostě užijte si ten materiál, o to mi jde,“ říká Braxton. Uvádí, že opery lze uvádět s orchestrem s miliardou hráčů i jen v redukované verzi pomocí „dvanácti cihel a kýblu“.