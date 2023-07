„Jay-Z patří lidem.“ Výstava knihovny v Brooklynu překvapila veřejnost i rappera

O poctě v podobě výstavy neměl Jay-Z tušení ještě minulý týden, kdy do knihovny přišel na soukromou akci, které se účastnili jen jeho blízcí, včetně manželky Beyoncé, a obchodní partneři. Fasádu brooklynské knihovny zakrývala plachta s úryvky Jay-Zího textů a přivítala ho kapela hrající instrumentální verze jeho hitů. Uvnitř pak našel podrobnou výstavu dokládající, jak a čím tento umělec formoval hip hop a celosvětovou kulturu.

„Vím, že by nám to nedovolil,“ vysvětlila Desiree Perezová, výkonná ředitelka Jay-Zího agentury Roc Nation, proč před šéfem plány na výstavu tajila. Knihovna původně na tak ambiciózní projekt vůbec nepomyslela. Na agenturu se obrátila s dotazem, jestli by se Jay-Z nechtěl ujmout role čestného hostitele při každoročním galavečeru, kterým instituce získává prostředky na své financování.

Rodák z Brooklynu

„Jen jsem se zeptala: Jak je knihovna velká? A když se ukázalo, že 350 tisíc metrů čtverečních, nemohla jsem tomu uvěřit,“ sdělila Perezová listu The New York Times. Velkorysé prostory knihovny jí připadaly ideální k realizaci výstavy, která by komplexně podchytila Jay-Zího vliv na hudbu a vůbec kulturu.

Agentura se touto myšlenkou zabývala už od dob pandemie. Veřejná knihovna v Brooklynu jim přišla jako výborné místo už proto, že odkazuje k rapperovým kořenům. Narodil se a vyrůstal právě v této čtvrti, jen pár kilometrů od knihovny.

„Jay patří lidem. Je to místo, kde se člověk cítí dobře, není zastrašující. Spousta lidí chodí do muzea, ale spousta také nechodí,“ objasnila Perezová, proč agentura neupřednostnila například Brooklynské muzeum o blok dál, kde měl retrospektivu třeba David Bowie.

Replika nahrávacího studia a tisíce předmětů

Výstava o Jay-Zím představuje tohoto rappera jako umělce, podnikatele i filantropa. Jeho úspěchy dokládají tisíce předmětů, včetně originálních nahrávek, nikdy neviděných fotografií či ocenění.

Místo chronologického uspořádání zvolili autoři rozdělení do sedmi zón označených odkazy na rapperovu tvorbu, jako Hov Did That, So Fly nebo A Work of Art Already. Součástí je dokonce věrná replika nahrávacího studia, kde Jay-Z vytvořil některé ze svých hitů. Každý detail musel odpovídat realitě, od správné velikosti televize až po krabici lízátek.

Jeden z autorů výstavy Bruce Rodgers, který připravuje třeba show pro poločas Super Bowlu, uvedl, že šlo o jednu z nejnáročnějších produkcí, na níž se kdy podílel. Přípravy zahrnovaly i „ninji“, kteří se museli spustit po budově, aby čelní fasádu překryli billboardem s citáty z rapperových písní.

Jay-Z i on-line

Celou přípravu výstavy zafinancovala umělcova agentura Roc Nation, knihovna tak bude mít výdaje jen se zajištěním dostatečné ostrahy exponátů. K vidění zůstanou přes léto, vstup je zdarma, navíc zájemci si vše můžou prohlédnout i on-line.

Jay-Z možná také knihovně přiláká další čtenáře. Vzniknout má totiž limitovaná série čtenářských průkazů inspirovaných rapperovými třinácti alby.