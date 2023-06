Současná scénografie je „rare“, ukazuje Pražské Quadriennale výstavami i performancemi

Propojujícím mottem patnáctého ročníku je anglický výraz „rare“. „Zrcadlí dobu, ve které se momentálně nacházíme. Význam tohoto slova je jedinečný, ale zároveň také trochu syrový. Období pandemie i ruské agrese se zrcadlí v umění, včetně divadla, je to téma, které ve festivalových výstavách rezonuje,“ vysvětlila umělecká ředitelka festivalu Markéta Fantová.

Centrem festivalu je holešovická tržnice, kde se soustředí výstavy zemí a regionů. Zastoupeno je jich téměř šedesát. V tamních prezentacích návštěvníci objeví postpandemické zamyšlení nad křehkostí bytí, myšlenky o využití fyzického i digitálního veřejného prostoru, inspiraci tradicemi i úvahy o udržitelnosti a konzumu.

Živé akce i tišší momenty

„Tržnice bude žít od rána až do večera, o víkendu dokonce do pozdních hodin, 16. června bude otevřena až do půlnoci. V Národní galerii diváci najdou tišší moment,“ upozorňuje Fantová na další místo konání Pražského Quadriennale.

K programu v galerii dodává: „Diváci se mohou projít výstavami, podívat se na scénické modely i výstavy divadelního prostoru z různých zemí světa. V malé dvoraně jsou pak vybrané performance. Velice zajímavý je tanec izraelské choreografky Galit Liss, která pracuje s tanečnicemi nad šedesát let.“