Rašilov a Stivínová rozehrávají Nebezpečné známosti

„Chtěli bychom se dotknout otázky, za jakou cenu můžeme být svobodní a nezávislí. Tedy nepodléhající citu k někomu druhému. Co takové rozhodnutí přináší. To je stále aktuální téma stejně jako otázka ženy a svobody jejího jednání ve společnosti. Toho, co si může dovolit muž a co žena,“ vysvětlil Martin Kukučka, který spolu s Lukášem Trpišovským tvoří režisérské duo SKUTR. „Ženy umějí být dobrými stratégy právě proto, že nemůžou být svobodné,“ míní.

Román Nebezpečné známosti se dočkal i bezpočtu filmových adaptací. K těm nejpovedenějším patří dvě z konce osmdesátých let: Frearsův snímek s Johnem Malkovichem a také Formanův film s Colinem Firthem v hlavní roli.