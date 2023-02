Polyamorie, milenka i monogamní katolíci. Všichni chtějí být šťastní, říká režisérka dokumentu o vztazích v 21. století

Ve snímku Generace Singles (2011) Jana Počtová přemýšlela nad tím, jak se žije lidem, kteří jsou delší dobu sami, v následujícím snímku Nerodič (2017) zkoumala netradiční podoby rodin. V dokumentu Šťastně až na věky se zaměřuje na partnerská soužití, která vybočují z běžných mantinelů a v nichž se odráží komplikovaná povaha dnešní doby.

Najít aktéry do dokumentu nebývá snadné, hned tři z pěti zástupců různých podob vztahů se ale Janě Počtové přihlásili sami. „Mají zájem sdělit svůj příběh, podělit se o svou životní filozofii. Částečně je to i ne snad terapie, ale možnost urovnat si v sobě nějaké věci, protože si kladete otázky, které vám běžně nikdo nepokládá,“ vysvětluje režisérka.

Milenka i podváděná žena

Vztahové příběhy hrdinů svého dokumentu sledovala tři roky. Dagmar udržuje dlouholetý poměr se zadaným partnerem a zdánlivě se zdá, že jí role milenky, do které „spadla, ani neví jak“, vyhovuje. Miroslava se ocitla v pozici té, kterou manžel kvůli jiné, mladší ženě opustil. Partnera hledá přes internet, jenže nekonečná nabídka seznamek přináší nejistotu: co když ten další bude lepší?

„Prožívám zejména restart. Restart ženy, která už restart nechtěla nebo ho ani neplánovala. To je asi to nejsilnější. Necítit se na prahu padesátky jako odepsaná ženská, ale říct si, že tím to nekončí. Vždyť je jedno, že odešel jinam, na světě je spousta skvělých chlapů. Neztratit víru, že láska existuje, ani poté, co se mi zhroutil manželský vztah,“ říká Miroslava.