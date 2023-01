Nominace na České lvy vedou skutečné příběhy. Temný Arvéd a pozapomenutý Il Boemo

Akademici z loňské produkce posuzovali téměř sto třicet snímků vysílaných na plátnech kin, streamovacích platformách i televizních obrazovkách. Český lev si všímá titulů hraných, dokumentárních i animovaných.

O titul „nejlepší film roku 2022“ se uchází pět snímků. Arvéd je celovečerním režijním debutem Vojtěcha Maška. Ve stylizovaném a magickým realismem ovlivněném portrétu se inspiroval rozporuplnou osobností mága a kolaboranta Jiřího Arvéda Smíchovského. Prošel československými legiemi, spolupracoval s tajnými službami a zajímal se o okultní nauky.

Skutečný osud rekapituluje také Il Boemo. Životopisný snímek Mozartova současníka Josefa Myslivečka natočil Petr Václav, do hlavní role obsadil Vojtěcha Dyka. Připomenout chtěl skladatele, na něhož se tak trochu pozapomnělo, přitom v 18. století patřil, zejména v Itálii, mezi nejvyhledávanější operní komponisty. Film Il Boemo vyslala ČFTA také do boje o Oscara pro zahraniční film, do dalšího výběru amerických akademiků ale nepostoupil.

Další z kandidátů na nejlepší film roku 2022 – BANGER. – bere diváky na jednonoční jízdu s drogovým dealerem, který se chce prosadit v rapu. Za režií stojí Adam Sedlák. Oběť Michala Blaška předkládá divákům drama o xenofobii. Hlavní hrdinka, Ukrajinka žijící na českém maloměstě, se chce domoci spravedlnosti pro svého syna, kterého údajně zbili místní Romové. Pětici nominací doplňuje Světlonoc, v níž režisérka Tereza Nvotová nabízí mystickou společenskou kritiku.

Televizní nominace ovládla krimi

Televizní nominace ovládla tvorba pod hlavičkou České televize. Tematicky jednoznačně vedou kriminální příběhy. Nejlepším seriálem se můžou stát Devadesátky, tedy prequel krimiseriálu Případy 1. oddělení, ostravská krimisérie Stíny v mlze či Pět let vytvořené pro platformu iVysílání. Řeší téma znásilnění.

Kategorie „nejlepší televizní film nebo minisérie“ vyzdvihla Pozadí událostí strefující se do sexistických stereotypů v univerzitním prostředí či drama Podezření točící se kolem zdravotní sestry podezřelé z podílu na úmrtí pacienta. Zaujal také příběh převaděče Krále Šumavy, který David Ondříček natočil pro portál Voyo.

Vítěze vybere Český lev v březnu

Čeští lvi za rok 2022 budou předáni 4. března v pražském Rudolfinu, tradičně v přímém přenosu České televize. Slavnostním večerem provede stejně jako v minulém ročníku režisér, herec a moderátor Jiří Havelka.

S předstihem byly uděleny dvě nestatutární ceny. Nejlepší filmový plakát poutal loni na snímek Arvéd. Svého vítěze už také vybrali filmoví fanoušci hlasující na databázi ČSFD. Ocenili krimi seriál Devadesátky vycházející ze skutečných případů v „divokých“ devadesátých letech porevolučního Česka.

Nominace už také oznámily Ceny české filmové kritiky. Nejvíce šancí mají shodně snímky Arvéd, BANGER. a Il Boemo. Vítěze kritici prozradí 4. února.