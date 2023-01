Přišla v noci. Nový český film točili doma a s přáteli navzdory standardním postupům

Jirka a Aneta jsou třicátníci žijící v bytě, který patřil Jirkovým předkům. Čas ubíhá v povědomé rutině klidného vztahu. Pak se ale jedné noci rozezní zvonek a za dveřmi stojí Jirkova máma Valerie s kufrem a sdělením, že u páru musí načas zakotvit. Na první pohled suverénní, srdečná a veselá diva krok za krokem odkrajuje soukromí obou partnerů. Stává se zpívajícím přízrakem všedního dne, který si podmaňuje stále více prostoru a vše podrobuje přísnému zkoumání, píše distributor filmu v synopsi.

Režijní dvojice vzhledem ke složitému financování prý zvolila alternativní cestu ke společnému filmu. „Oba nás spojuje touha točit filmy rychleji, než současný systém v Česku umožňuje. Než tvůrce nasbírá potřebné prostředky na realizaci svého díla, může to trvat tři až pět let, někdy i mnohem déle. Některé náměty by ale ze své podstaty měly vznikat mnohem rychleji – jinak se ztrácí vztah režiséra či režisérky k dané látce či tématu, případně i dobová relevance,“ sdělil Vejnar. Zvolili tak opačný postup.

„V únoru 2022 jsme si společně s kameramanem Šimonem Dvořáčkem řekli, že na podzim začneme natáčet, a vše ostatní tomu následně podřídili. Vybírali jsme z více různých námětů, a nakonec dali přednost tomu, který se dal z většiny realizovat u nás doma, případně na dalších místech, k nimž máme skrze rodinu a přátele přístup,“ doplnil režisér.

Temná komedie

Hlavní štáb i herecké obsazení filmu prý tvořili blízcí přátelé nebo lidé, pro něž projekt představoval spíše osobní příležitost nežli regulérně placenou práci. „Cílem bylo natočit film, jehož zápletka a téma naplno ospravedlní komorní zasazení a skromné podmínky, za kterých vzniká. Z tohoto pohledu se nám zdál žánr home invasion thrilleru jako dobrá výchozí pozice – výsledkem však bude žánrově pestřejší tvar, který má nejblíže k trochu temnější komedii,“ uvádí Vejnar.

V hlavních rolích filmu se objeví Simona Peková, Annette Nesvadbová a Jiří Rendl. Dále se prý diváci mohou těšit na Vladimíra Kratinu, Judit Bárdos, Denisu Barešovou nebo Michala Kerna. Pavlíček natočil snímky Parádně pokecal a Chata na prodej, Vejnar má za sebou krátký snímek Figurant s Denisem Lavantem v hlavní roli.