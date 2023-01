Filmoví představitelé Romea a Julie podali žalobu za nahé scény, žádají jedenáct miliard korun

Žaloba se týká scény odehrávající se v závěru filmu v ložnici. Režisér Zeffirelli podle žaloby představitelům Romea a Julie původně řekl, že intimní záběry natočí v prádle tělové barvy. Nicméně v závěru natáčení údajně herce žádal, aby na sobě měli jen tělový make-up, jinak film nebude fungovat. Ujistil je, že kamera bude umístěna tak, aby nahota nebyla ve filmu vidět. Ve scéně z ložnice je vidět Whitingovo pozadí a krátce i hereččina ňadra.

Whiting s Husseyovou v žalobě uvedli, že „se domnívali, že jim nezbývá nic jiného než hrát nazí s make-upem na těle, jak se po nich chtělo“. Tvrdí, že režisér s nimi jednal nepoctivě a že je ve skutečnosti filmoval nahé, aniž o tom věděli.

„Co mohli jako teenageři dělat?“

„Co jim bylo řečeno, a co se pak dělo, byly dvě různé věci,“ řekl Tony Marinozzi, obchodní manažer herců. Dodal, že oba Zeffirellimu důvěřovali. „Franco byl jejich přítel a upřímně řečeno, co v šestnácti letech mohli udělat? Neměli žádné možnosti. Neexistovalo žádné MeToo,“ uvedl Marinozzi.

V době natáčení bylo Husseyové patnáct let let, Leonard Whiting je o rok starší. Herci žalobu podali na základě kalifornského zákona, který do konce loňského roku dočasně rušil promlčecí lhůtu pro případy zneužívání dětí. Justice v tomto americkém státu se kvůli tomu zabývá velkým množstvím nových žalob a řeší starší, které byly dříve zamítnuty.

Byla potřeba, řekla Husseyová dříve o nahé scéně

V rozhovoru s časopisem Variety k příležitosti půlstoletí od natočení filmu Husseyová scénu, jež ve své době vzbudila pobouření, obhajovala. Podotkla, že Zeffirelli ji natočil vkusně. „Nikdo v mém věku něco takového přede mnou neudělal,“ uvedla tehdy, „pro ten film to bylo potřeba.“

V interview pro Fox News ze stejného roku podotkla, že scéna z ložnice se záběry obnažených těl byla ve své době ve Spojených státech „tabu“, ale v evropské kinematografii už byla nahota běžná. „Nebyl to velký problém. A Leonard se vůbec nestyděl. Uprostřed natáčení jsem prostě úplně zapomněla, že nemám na sobě šaty,“ prohlásila.