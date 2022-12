Obviňují ji z vraždy manžela. Národní divadlo připravilo dramatizaci Čapkova Hordubala

„Taková ta česká malost i velikost. Myslím, že se tam projeví všechny povahy. Celá vesnice, která se vyvalí, aby naslouchala výslechům. V tomhle je to lidské,“ míní Stivínová.

Video of HORDUBAL | trailer k inscenaci

Návrat k Čapkovi

Národní divadlo se vrací ke Karlu Čapkovi po osmi letech. Naposledy tu uvedli hru Ze života hmyzu v režii Daniely Špinar. Motivem k uvedení Hordubala byl také Fričův film, který se dostal i na festival do Benátek. V divadelním zpracování jsou navíc některé situace dovyprávěné. „Není tam ale nic, co by nevycházelo z Hordubala,“ doplňuje Vajdička.

Čapek chtěl upozornit na to, že není chytré na první dobrou věřit všemu, co se říká. Cesta k vlastnímu názoru je složitější než k hloupé pomluvě.