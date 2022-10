Zemřel tanečník a mim Jaroslav Čejka. Držitel Thálie se proslavil imitováním slepice

Jako tanečník vynikal Jaroslav Čejka precizní klasickou technikou, ale navíc měl i herecký talent a smysl pro humor a nadsázku.

Od konce padesátých do poloviny sedmdesátých let byl jednou z baletních hvězd Národního divadla, kde vytvořil na čtyři desítky rolí. Byl mimo jiné Šaškem v Labutím jezeře, Truffaldinem ve Sluhovi dvou pánů, Paňácou v Coppélii, Eunuchem v Šeherezádě i Králem v baletu Z pohádky do pohádky. Za své nesplnitelné přání považoval roli Quasimoda ve Zvoníkovi od Matky Boží.

Tančil také na pódiích v Opavě, Plzni a Ostravě. Pětadvacet let spolupracoval s tanečním souborem Pavla Šmoka a se svou pantomimou sjezdil takřka celý svět. Před osmi lety převzal Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru tanec a balet.

Komediální talent

Široké veřejnosti je Čejka známý hlavně díky svému komediálnímu a pantomimickému talentu. Do paměti televizních diváků se zapsal imitováním slepice při jednom ze silvestrovských vysílání.

„Říkají mi také slepičko. To člověka potěší. Zvířata mám ohromně rád. Vyrůstal jsem na vesnici. Slepice mě budily každý den ráno. Jak jsem to vyprávěl kolegům, vznikla z toho etuda,“ vyprávěl Čejka.