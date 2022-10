Jeden je ekofarmář, druhý obhospodařuje lány. Bohdan Sláma natáčí „krajinu v suchu“

Jejich ekofarma je obklopena monokulturními lány obhospodařovanými majitelem zemědělského podniku (Marek Daniel). Dříčem, který je pod tlakem svého otce (Boleslav Polívka). Nejmladší z rodu (Tomáš Sean Pšenička) by měl převzít jednou rodinný podnik, spíše ale tíhne k ekozemědělství jejich souseda. Navíc je zamilovaný do sousedovy dcery.

Jedině láska

Film je propojen nejen otázkou přijmutí zodpovědnosti za krajinu, ale i za mezilidské vztahy. Chce poukázat na to, že to důležité se skrývá pod povrchem – ať už jde o sucho v zemi, nebo uvnitř rodiny. „Východiskem může být jedině neustálé reinkarnování toho, čemu říkáme láska, protože to je jediná šance, jak překonat to vnitřní sucho,“ říká.

Podle producentů připomíná chystané dílo Slámův film Štěstí. Za něj získal své první České lvy (za režii i scénář) z celkem dosud pěti. V nominacích na filmové ceny se objevuje od té doby každý jeho titul, naposledy černobíle natočená Krajina ve stínu – první Slámův historický film.

Sucho má být dramatem na hraně černé grotesky. Natáčet se má nejen na jižní Moravě, ale také v Praze nebo v Berlíně. Premiéra filmu je naplánovaná na podzim příštího roku.