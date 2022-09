Alice Nellis posílá do kin koně jménem Buko se zprávou, že se lze radovat ze života

Buko se jmenuje nejen novinka Alice Nellis, ale také vysloužilý cirkusový kůň, kterého ve filmu zdědí vdova Jarmila. Na první pohled jí závěť jejího manžela přijde jako vtip, protože ona se koní bojí. Ale to se změní, když se rozhodne vrhnout do dobrodružství s nejistým koncem. Místo trpělivého přečkání zbytku života se za Bukem odstěhuje do romantické divočiny, kde se tak líbilo jejímu muži.

Film vypráví o tom, že štěstí přeje připraveným. „Tu připravenost vidím jako otevřenost přijmout případnou změnu,“ upřesňuje Nellis. Ve snímku Buko je impulzem starý kůň, ale režisérka uvádí na pravou míru, že její novinka není filmem o koních.

„Kůň je tam jako metafora něčeho, po čem člověk touží, co je krásné, ale co neodpovídá rutině, čeho se třeba trochu bojí. Je to těžká situace pro člověka, otevřít se něčemu, co si nemůže dopředu zcela osahat a ujistit se, jak to bude,“ vysvětluje.

Představitelka Jarmily Anna Cónová je spojena s Národním divadlem moravskoslezským. Vdova v komedii Buko je první titulní rolí této osmašedesátileté herečky na plátně. „Má v sobě tajemství, je typ Annie Girardotová. Na první pohled by mohla vypadat nenápadně, ale o to zábavnější je objevovat, co je za tím. A věděli jsme také, že ta role bude fyzicky náročná, takže jsme potřebovali i někoho odvážného,“ podotýká k hereckému obsazení Alice Nellis.

Issová hraje ženu s Aspergerovým syndromem

Naposledy do kin uvedla před sedmi lety pohádku Sedmero krkavců, v níž vynikla Martha Issová. Ta v Bukovi hraje ženu s Aspergerovým syndromem. „U Aspergerova syndromu je škála projevů a vnímání veliká. Alice mi přivedla paní doktorku Magdalenu Ryšánkovou, která pracuje s dětmi s autismem. S ní jsme to tak ladily. Pak jsem hodně četla knihy, dívala se na videa. Člověk má dnes možnost vidět spoustu rozhovorů s autisty s Aspergerem, kteří mluví o tom, jak vnímají svět a život,“ popsala Issová přípravu na roli.