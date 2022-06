Rammstein, Clapton či Pearl Jam si podávají dveře na koncertech v Česku. Boom, který přejde, říká hudební publicista

Na českých koncertních pódiích se během pár týdnů vystřídaly kapely Rammstein, Imagine Dragons či Pet Shop Boys, kteří dokonce vystupovali ve stejný den jako španělský zpěvák Enrique Iglesias. Na léto už mají cestu do Česka naplánovanou The Offspring, Kiss i třeba Pearl Jam. Hudební program je po pandemické pauze, kdy se musela mnohá vystoupení odložit, našlapaný. „Je to abnormální stav,“ zdůrazňuje hudební publicista Honza Vedral.