Pořádná show a úplněk. Rammstein na koncertě v Praze předvedli očekávané

Do pražského koncertu se Rammstein opřeli ve velkém stylu. Záležet si kapela dává na pyrotechnických a světelných efektech. „Už na začátku koncertu se objevily temné dýmy. Skupiny obvykle používají světlé, ale Rammstein temné, takže to vypadá zlověstně. Bylo na co koukat, ale to ke skupině Rammstein patří,“ doplnil Špulák. Atmosféru podle něj ještě umocňoval začínající úplněk.

Na dvouhodinový koncert podle pořadatelů dorazilo na 60 tisíc fanoušků. Uvítala je reprodukovaná Hudba ke královskému ohňostroji od německého barokního skladatele Händela. Vystoupení se nemohlo obejít bez skladeb jako Du riechst so gut, Links 2-3-4, Puppe nebo Deutschland, v akustické verzi zazněla píseň Engel. Rammstein ale do světa vyrazili hlavně představit novinku Zeit, která vyšla letos na konci dubna.

Album uzavírá skladba Adieu, což vedlo ke spekulacím, jestli se kapela nechystá skončit. „Myslim, že to není loučení, protože jednak skupina Rammstein už oznámila turné na rok 2023, další věc je, že na scéně není ještě ani třicet let, a v neposlední řadě je o ni obrovský zájem a to není období, kdy by se mělo odcházet, zvláště u rockových kapel,“ podotýká hudební publicista.

To patří k show

Přestože Rammstein zpívají převážně německy, fanoušky mají po celém světě. „Úspěch je v první řadě v razantní muzice a také v show, kterou předvádějí už od poloviny devadesátých let,“ míní Špulák. Rammstein se nepářou ani s texty, v nichž se nevyhýbají kontroverzím. Třeba když v písni Mein Teil vycházeli ze skutečného případu kanibalismu. „Kontroverznost textů patří k tomu divadlu,“ domnívá se Špulák.