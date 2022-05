Asi se mi nebude chtít, přiznává osmdesátiletý Petr Janda sólovou novinkou

„Kolik mám ještě dní, než přijde poslední, jak dlouho budu zpívat a hrát?“ ptal se Petr Janda před více než čtyřiceti lety v písni Otázky. Nejspíš ho nenapadlo, že na pódiu bude stát s kapelou Olympic ještě v roce 2022. „Byly na nás řeči: už jste stará kapela, už jste vodkecaný, pusťte ty mladý a podobně. Ale láska je silnější než nějaký kecy,“ nepochybuje Petr Janda.

Sólová novinka Asi se mi nebude chtít je zpovědí o ubíhajících letech. Spoluautor alba Ondřej Fencl napsal Jandovi na tělo text Mladej kmet. „Mám osmdesát let a stejně koukám dopředu, ne zpět,“ zpívá se v něm.

„To Petra Jandu skvěle vystihuje, protože on je autor minimálně dvaceti písniček, které zlidověly, a mohl by se na té vlně vést až do smrti, ale on každé dva roky tvoří novou desku, pořád ho to prostě baví,“ oceňuje Fencl.