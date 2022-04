Rony Plesl zasadil na benátském bienále skleněné stromy. „Vyrostly“ díky nové technologii

Česko se na bienále prezentuje v pavilonu společném se Slovenskem. Ten je teď kvůli rekonstrukci uzavřen. Čeští umělci jsou ale zastoupeni i v jiných než národních expozicích. „Být součástí bienále není výstava v Benátkách. Je to taková olympiáda,“ říká Rony Plesl. Svou instalaci skleněných plastik umístil do kostela Santa Maria della Visitazione.

Tři čtvrtě tuny skla z jednoho kusu

Dílo Stromy rostou z nebe tvoří čtyři monolity. Tři z čirého křišťálu s otiskem kůry starého dubu a čtvrtý provedený ve smaragdově zářivém radioaktivním uranovém skle, které se v Čechách užívalo už od dob baroka. Jeho „kůra“ se mění v reliéf s motivem Ježíše Krista. Jednou z inspirací byl pro autora Komenského Labyrint světa a ráj srdce.

Plesl instalaci připravoval rok a půl. Každý ze „stromů“ váží tři čtvrtě tuny a vznikl z jednoho kusu skla. Vytvořeny byly novým způsobem tavení. „Zjednodušeno řečeno, dosud jste spékali jednotlivé kousky skla, což má obrovské omezení tvarové, velikostní a tak dál. Ale toto je úplně jiná technologie, kdy horké sklo teče do uzavřené formy a už nepotřebujeme mít jednu rovinu,“ popisuje Plesl.

Technologii vynalezl sklář Jiří Šín. Použít ji zatím umí jen on – sklářského designéra poprosil, aby jeho nápad ukázal světu. „Je úžasné, že u této technologie můžete pracovat s velice složitými strukturami a hlavně je použít po celé ploše. U menších věcí by to šlo ještě udělat starou technologií, ale u tak velkých objektů, jako jsou v Benátkách, už by to nešlo,“ dodává Plesl.