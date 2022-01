Havelka natočil komedii o vlaku bez strojvedoucího. Skutečnost zní někdy neskutečně, všímá si

Filmovou mimořádnou událost způsobí strojvedoucí lokálky, když musí zastavit mezi poli, aby vyřešil drobný technický problém. Bohužel v mírném protisvahu mu vlak ujede a samospádem se vrací do stanice, odkud vyjel. Cestující jsou nejprve rádi, že už se lokálka dala znovu do pohybu, ale pak si uvědomí, že špatným směrem.

Velmi nesourodá skupina lidí se tak ocitne v omezeném prostoru. Podobně jako v Havelkově celovečerním režijním debutu Vlastnících, kdy si téměř celý film vystačil s mikroprostorem domovní schůze. Havelka za scénář k Vlastníkům obdržel Českého lva.

Podle (ne)skutečných událostí

Námět k Mimořádné události mu poskytla obdobná nehoda, k níž došlo v roce 2019 na Českomoravské vrchovině. Záměrem film není ale rekonstrukce původních událostí, tvůrce především zajímá, jak se obyčejní lidé zachovají v extrémní situaci. „Snažil jsem se převtělovat do různých postav, jak by reagovaly. A došel jsem k tomu, že jak by člověk jednal v krizové situaci, zjistí, až když ta krizová situace nastane,“ odpovídá na otázku, jestli by si on sám dovedl poradit.