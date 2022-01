Proč Einstein vyplázl jazyk a Beatles skákali? Příběhy slavných fotografií vypráví kniha

Autorka v publikaci přibližuje třeba Slováka Dežo Hofmanna, který se podílel na image kapely Beatles. Byl u jejich prvních vystoupení v televizi i chvíle, kdy zjistili, že je jejich píseň I Want To Hold Your Hand nejposlouchanější v americké hitparádě.

„Měl představu, že s nimi udělá celou sérii fotografií trošku lehkovážných – takových, jako je jejich hudba,“ uvedla Mrázková. Na schůzku sice přišli v sakách a pečlivě uvázaných kravatách, ale když nastínil svůj nápad, Broukům se líbil. „Svědčila o tom slova Paula McCartneyho, který říkal: 'Dělali jsme všechno, co chtěl. Řekl: nasaďte si brýle – a my jsme si je nasadili. Řekl: skákejte – my povyskočili. Prostě jsme ho fakt poslouchali',“ vypráví Mrázková. Nejslavnější fotka zachycuje Beatles ve vzduchu při výskoku. Fotografie v pohybu kapelu ihned odlišila od ostatních.

Z českých fotografů se do výběru dostal i Václav Chochola. Dlouho toužil potkat Salvadora Dalího, a když se mu to podařilo, jeho fotky se navíc surrealistovi zalíbily. Opakovaně pozval Chocholu na návštěvu, při jedné vznikl ikonický portrét s vejcem. Další původem český autor Antonín Kratochvíl zase s hudebníkem Davidem Bowiem hledal světlo. Původně krátká schůzka se tak protáhla na celý den.