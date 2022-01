Neznámá ze Seiny učarovala francouzským čtenářům. Podobně jako Milan Kundera jejímu autorovi

Inspirací pro mnoho uměleckých děl, včetně posledního románu nejčtenějšího francouzského spisovatele uplynulého desetiletí, je posmrtná maska neidentifikované dívky, která se patrně utopila v řece Seině na konci devatenáctého století. „Tento román je čistě pařížský, odehrává se z 95 procent v metropoli a napsal jsem ho v době covidové krize,“ prozradil Musso reportérovi České televize Janu Šmídovi.

Autor je známý promyšlenou stavbou svých děl, napětím i překvapivým koncem. Díky tomu si získal nebývalé množství čtenářů. Mezi jeho známé knihy patří také například Central Park nebo Válka vzpomínek. Právě ta byla mimořádně příznivě přijata i českou uměleckou kritikou, která vyzdvihla autorovu schopnost pohybovat se na samé hranici reality a fikce.

Odkazy na české prostředí

Vzorem mu byl česko-francouzský spisovatel, jenž se před médii skrývá a své dílo nevysvětluje. „Milan Kundera byl přímou inspirací pro tuto knihu jako autor, který nechce své knihy komentovat ani dávat rozhovory,“ uvedl romanopisec. Musso vzdává na jejích stránkách poctu i českému hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi.

Další odkazy na Prahu a jména znějící česky ukazují na to, že české prostředí je mu blízké. Odmítá ale prozradit, zda by se část jeho příštího románu mohla odehrávat v Praze. Zatím dává přednost místům, která důvěrně zná – jižní Francii, kde vyrůstal, Spojeným státům, kde žil několik let, ale hlavně Paříži, jíž na svých stránkách vzdává velkou poctu.