Zemřela americká spisovatelka Joan Didionová. Bylo jí 87 let

„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že Joan Didionová zemřela dnes ráno ve svém domě v New Yorku na komplikace spojené s Parkinsonovou chorobou,“ uvedlo ve čtvrtek v prohlášení nakladatelství Knopf.

Didionová byla jednou z představitelek takzvaného hnutí nového žurnalismu v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století. Psala beletrii i literaturu faktu a se svým manželem Johnem Gregorym Dunnem napsala scénáře k několika snímkům včetně oceňovaných filmů Zrodila se hvězda či Pravdivé zpovědi.

Česky vyšly její knihy Lízni si a hrej (Play It As It Lays) nebo Víc než další den (The Year of Magical Thinking). Tuto knihu, jejíž název se překládá také jako Rok magického myšlení, později upravila do podoby divadelní hry, která měla v roce 2007 premiéru na Broadwayi a o dva roky později ji v Česku uvedlo Divadlo Na Fidlovačce.