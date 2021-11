Svět se vyčerpává, velryba umírá a Vassa Železnovová dusí emoce

Titulní hrdince Gorkého dramatu se pod rukama rozpadá podnik i rodina. Dělá, co může, aby rozklížený život udržela pohromadě, ale přitom všechno přivede k záhubě.

„Žena, která musí být hlavou rodiny. Zapletení se s mužským fungováním světa, který už končí, je hrozně těžká situace, obzvláště ve chvíli, kdy její děti jsou absolutně k ničemu. Vědí, že tohle nechtějí, ale nevědí, co jiného,“ popisuje Vassu Železnovovou režisér Jan Frič.

Málo revoluční, řekl Stalin

Gorkij napsal Vassu už v roce 1910, tedy v době, kdy kvůli svým bolševickým názorům žil dočasně v emigraci mimo rodné Rusko. O čtvrtstoletí později, na sklonku života, ji ale přepracoval na přání Stalina, jemuž v dramatu chyběl revoluční náboj. „Rozdíl mezi první a druhou verzí Vassy je obrovský, je to téměř jiná hra,“ poznamenává dramaturgyně Národního divadla Marta Ljubková.

„Druhá Vassa“ vychází jako kapitalistická vydřiduška, která se pro majetek neštítí ničeho. Československé divadlo sahalo spíš po této verzi. „Hra konfrontuje vědomí jednotlivce s ideami nově vznikající pokrokové společnosti v předrevolučním Rusku,“ vysvětlovala například dobová reportáž o inscenaci v tehdejším Státním divadle v Olomouci v roce 1984.

O rok dříve v Sovětském svazu Gorkého hru převedl do filmu Gleb Panfilov. Vassu svěřil Inně Čurikovové, českému divákovi známé ale především jako Marfuša z pohádky Mrazík.

Chladný jako papiňák

Na jevišti Národního divadla se poslední Vassa Železnovová hrála na sklonku osmdesátých let. V režii mladého Miroslava Krobota a překvapivě v první, „nestalinovské“ verzi. Hlavní role se zhostila Jana Hlaváčová. Také současný inscenační tým si vybral necenzurovaný text, nechal ho ale nově přeložit a zkrátit. Současná Vassa také ustoupila od velkých gest a emocí k velmi civilnímu projevu.

„Snažili jsme se, aby to bylo chladné,“ neskrývá režisér Frič, „protože si myslím, že to pomůže ukázat stav rodiny, potažmo světa, kdy už žádné emoce nejsou možné. Mělo by to umožnit předat pocit únavy, od všech těch velkých teatrálních gest je tam jenom taková ozvěna.“

Podle Zuzany Stivínové stáhnuté projevy postav přirovnávají její kolegové k papiňáku. Její Vassa má co v sobě dusit. „Zničí svoji rodinu, přestože si myslí, že ji drží a že ji vytváří a že bez ní to nejde. Myslím, že je bezbožná, cynická a velice neempatická,“ nešetří hlavní hrdinku. Gorkého hra ji prý přišla nejprve šíleně temná až bezútěšná. „Teď v tom cítím humor i naději,“ přiznává.