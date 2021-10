Ceny Thálie mimořádně získala hned šestice činoherců. Ocenění zamířilo i do Semaforu

V oboru činohra jednorázově a mimořádně udělila šest ocenění, přičemž běžně se udílí po jednom v ženské a mužské kategorii. Skleněnou sochu, která je symbolem múzy Thálie, si tak odnesly v ženské kategorii Iva Janžurová, oblíbená komička i herečka dramatických rolí, a Libuše Švormová, známá nejen hlasem filmové Angeliky, ale i z mnoha rolí ztvárněných především v Městských divadlech pražských, kde působila tři desítky let.

V mužské kategorii si cenu za celoživotní mistrovství v činohře odnesl Alois Švehlík, který přes tři desítky let hraje v Národním divadle, a Jaroslav Satoranský. Ten je zase pětapadesát let věrný pražskému Divadlu na Vinohradech. In memoriam asociace ještě ocenila dva herce, kteří letos zemřeli, Zdenku Procházkovou a Karla Urbánka.