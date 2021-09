Finalisté Chalupeckého ceny se sešli na společné výstavě. Upozorňují na přehlížený celer i Romy

Pět finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého vystavuje v Moravské galerii. Společná je nejen finálová výstava, ale i rozhodnutí nominovaných tvůrců, že ani z letošního ročníku nevzejde žádný vítěz. Díla vizuálních umělců do pětatřiceti let jsou k vidění do konce ledna. Pět instalací, které vznikly u příležitosti ocenění, se různí prostorově, materiálově i tematicky. Podle jedné z kurátorek Kariny Kottové odráží citlivost umělců k současnému světu a jeho směřování v post-pandemické době.