Klip týdne: Dropkick Murphys o Vánocích vzpomínají na ty, již už s nimi nejsou

Dropkick Murphys je irsko-americká kapela hrající především celtic punk, jež vznikla v Quincy (Massachusetts) v USA. Poprvé spolu hrají v suterénu kamarádova holičství směs tradičního folk rocku a punk rocku, což je subžánr známý jako celtic punk. Nechali se ovlivnit skupinami Stiff Little Fingers, The Pogues, The Clash, Thin Lizzy, The Dubliners a Swingin' Utters.

Název kapely se samovolně vytvořil během jejich non-stop turné po celém světě a jejich slavných víkendových přehlídek na Den svatého Patrika konajících se v oblasti kolem Bostonu. Dropkick Murphys jsou známí podporou odborů a dělnické třídy. Skupina také podporuje Boston Red Sox, Boston Bruins a Boston Celtics. V roce 2014 kapela vystoupila na českém hudebním festivalu Mighty Sounds v Táboře. 1. 2. 2018 zahráli v Malé sportovní hale na Výstavišti v Praze.



Diskografie:

Do or Die (1998)

The Gang's All Here (1999)

Sing Loud, Sing Proud! (2001)

Blackout (2003)

The Warrior's Code (2005)

The Meanest of Times (2007)

Going Out in Style (2011)

Signed and Sealed in Blood (2013)

11 Short Stories of Pain & Glory (2017)



