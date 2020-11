Tata Bojs jsou na novém albu jedničky i nuly

Název neopomíjí ani přímý odkaz k binární soustavě a zprostředkovaně k digitalizaci, která ovlivňuje naše životy čím dál více. Zároveň ale své desáté řadové album Tata Bojs částečně nahráli na baskytaru, se kterou druhý kmenový člen Mardoša před více než třiceti lety kapelu spoluzakládal. „V určitých momentech je nenahraditelná, bez ní by byl sound prostě divný,“ nepochybuje Cais.

Video of Vlasní brácha

Na „jedničky a nuly“ se Tata Bojs nechali převést pomocí pracovníků z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. „Na 3D tiskárně jsme vytiskli své malé dvojníky. Trochu jako měl pan Tau,“ dodává Cais.

Koncerty pro Jeho Veličenstvo i živé publikum

Nové technologie využívají „Tatáči“ i při natáčení současných koncertů, vznikají 360stupňová videa. „Měla by to být přímá interakce s divákem, který bude sám a bude mít (speciální) brýle. To není pro masy, ale jen pro toho jednoho. Nazvali jsme si ho ‚Jeho Veličenstvo‘ a jemu budeme hrát,“ vysvětluje Cais.

Mimo virtuální prostor by Tata Bojs novinky chtěli zahrát při turné, které bude mít v souladu s desátým albem deset zastávek. Začít by mělo 5. února v Brně, výpravnou show a křest chystají hudebníci na závěrečné vystoupení 31. března v pražském O2 universu.