Beata Parkanová pokračuje v rodinných chvilkách. V novém filmu dala slovo prarodičům

Manželé Václav a Věra si dali slovo, že budou vždy stát při sobě a za svým morálním přesvědčením. Jenže doba je zkouší, děj se totiž odehrává mezi jarem 1968 a létem následujícího roku, kdy do československého vývoje zasáhla invaze vojsk Varšavské smlouvy.

Beata Parkanová se při psaní scénáře inspirovala vlastními prarodiči. Její děda, státní notář, odmítal vstoupit do komunistické strany. „Neustálý tlak na něj i na rodinu se samozřejmě do manželství vpisoval. Tenhle dojem jsem si hluboko v sobě nesla a zároveň se snažila připodobnit, co je tím tlakem dneska,“ prozradila filmařka.

Opakované chvilky s Bokovou i Fišárkem