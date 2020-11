Klip týdne: Dvě slunce Anety Langerové

Všichni jsme jednou byli dítětem narozeným z lásky dvou zlatých sluncí. Těch zářivých jistot, jejichž jedinečnost zapadla v samozřejmé každodennosti. Slunce dávající život je vševidoucím pozorovatelem. I když ho nevidíme, tušíme, že tam někde je. Usmívá se na nás a dává nám možnost začít nanovo. A pokud by nastaly časy, kdy se lidé nemohou vídat nebo hýbat, slunce nedovolí, aby se ze světa vytratila láska.

„Celým albem se jako nit táhne téma dualit symbolizovaných motivem dvou sluncí, která zastupují minulost a budoucnost, vnitřní a vnější svět a také schopnost odvážného rozhodnutí a vstupu z dětství do dospělosti. Dvě slunce jsou jako rodiče, kteří láskyplně dohlížejí na příběh každého z nás,“ prozrazuje k novince Anety Langerové její spolupracovník Jakub Zitko.

Scénáře a režie obou videoklipů Dvě slunce a Bílý Den se ujal Zdeněk Suchý. Ten si ke spolupráci vybral kameramana Tomáše Krestu a střihače Jakuba Vovse.

„Natočili jsme dva klipy na jednom místě, sledujeme obyčejné denní situace. Místa, ve kterých žijeme, se nemění, jsou to útočiště i úkryty. Ve svém prostoru jsme uvnitř sebe. To, co jsme v něm, jsme snad my. Teď jenom najít odvahu vyjít ven. Aneta v klipech fyzicky není. Jsou tam její slova, hlas a hudba,“ dodává Suchý. V hlavní roli videoklipu Dvě slunce účinkuje česká herečka Anna Fialová.

„Neumím snad ani popsat, jak jsem šťastná, když můžu tvořit. Začala nová etapa mého života. Dvě slunce vznikala v našich hlavách, srdcích, myšlenkách a představách. Ve společném prostoru, jejž jsme postupně naplňovali dalšími příběhy, které se chtěly narodit. Každý z nich má svou atmosféru. Ta vás třeba zavede blíž k tišině vlastní duše. Tak jako mne. Věřím, že vám nové písně budou dobrými společníky,“ uzavírá Aneta.