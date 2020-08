Klip týdne: Anna K. šíří pohodu. Alespoň Na malou chvíli

„Mám z klipu obrovskou radost. Vypadá přesně tak, jak jsem si ho k té písni představovala,“ říká s nadšením Anna K. „Márty je fakt talent, znám ho už tisíc let, tak jsem mu věřila. Celý jeho tým v čele s Pájou Dostálovou byl naprosto profesionální, a ještě k tomu to jsou moc milí lidé,“ nešetřila zpěvačka chválou.

„Písnička je pozitivní a má moc příjemnou náladu. Proto jsem se ji snažil dostat do vizuální podoby a klip nezatěžkávat komplikovaným scénářem,“ upřesnil režisér. „Využili jsme pro natáčení světelně nejhezčí části dne, východ a západ slunce. Dalším atmosférickým prvkem je zajisté americký karavan a celá scénografie kolem něj, která lokaci zabydlela a pro Annu K. tak vytvořila příjemné místo pro tvorbu a odpočinek,“ popisuje Linhart.

„Ostatně v celém klipu pozorujeme zpěvačku právě při těchto činnostech. Společnost jí dělají rybička Ignác a fenka Tara, neboť právě i zvířata jsou s ní úzce spojena. Klip také provázejí záběry kapely v čele s Tomášem Varteckým, který je zároveň zpěvaččin životní partner a tuto píseň pro ni složil. Proto bylo naším přáním, aby se v klipu objevil i on,“ dodává.

Produkce a zvuku skladby Na malou chvíli se ujal držitel pěti Grammy Chris Lord-Alge, známý spoluprací s Madonnou nebo kapelou Green Day. Kytarovými party přispěl i sólový kytarista Bon Jovi Phil X. „Myslím, že je to bomba, povedla se nám úžasná píseň. Je o nás a o životě, který žijeme téměř všichni, co jsme tolik let bok po boku s jedním partnerem. Je to dar,“ uzavírá zpěvačka.

Podzimní koncerty

Ta si letos zároveň vysloužila nominaci na cenu Žebřík, při jejichž vyhlášení v plzeňském areálu DEPO2015 odehraje 9. září exkluzivní koncert. Na podzim ji též čeká série akustických koncertů, jež odstartují 11. listopadu v Čelákovicích. Další zastávkou pak bude Brno, Chotěboř, Hradec Králové a Sušice a krátkou šňůru zakončí zpěvačka 16. prosince v Praze.

„Doufám, že se lidé, tak jako my všichni, co jsme na klipu pracovali, na malou chvíli zastaví v chaosu dne a náš vizuál jim udělá dobrou náladu. Nám se to při natáčení určitě povedlo,“ dodal režisér Martin Linhart.