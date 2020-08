Klip týdne: Je lidstvo odsouzeno k zániku? Gojira a její návrat na Planetu opic

Gojira je francouzská progresivní death metalová kapela z Bayonne. Původní název Godzilla z roku 1996 změnili na jméno Gojira v roce 2001. Vydali šest studiových alb a tři živá DVD. Kapela je známá pro své texty týkající se životního prostředí. Gojira obdržela Grammy nominaci za nejlepší rockové album za své poslední album Magma a nejlepší metalový počin za singl Silvera. Jednotliví členové mají též mnoho vedlejších projektů. Frontman Joe Duplantier nahrál s kapelou Cavalera Conspiracy jako basista album Inflikted (2008). Spolu se svým bratrem též vytvořili v roce 1998 avantgardní metalovou kapelu s názvem Empalot. Kromě dema vydali dvě alba.

Zvuk Gojiry není snadné klasifikovat, splývá zde několik stylů – technický death metal, progresivní metal, groove metal a thrash metal. Gojira byla ovlivněna heavy metalem – umělci jako Slayer, Sepultura, Death, Morbid Angel, Meshuggah, Tool, Metallica, Pantera a Neurosis. Gojira hraje technický a rytmický heavy metal s přesnými bubny, neobvyklými rytmickými vzorci. Je také známá začleněním texturovaných atmosférických prvků a instrumentálních skladeb. Písně Gojiry mají progresivní a neobvyklé písňové struktury. Vokální styl je rozmanitý, od křiklavého stylu a growlingu až k čistému zpěvu. Death metal spolu s čistými vokály jsou smíchány k vytvoření agresivního, ale melodického efektu.

Texty Gojiry řeší témata života, smrti, znovuzrození, duchovnosti a přírody. Zejména jejich album From Mars to Sirius z roku 2005 je koncept řešící problémy v oblasti životního prostředí, jakož i širší témata života, smrti a znovuzrození.

Členové kapely vyrostli v Bayonne, městě na jihozápadním pobřeží Francie. Okolní malebná krajina a členité pobřeží inspirovaly zájem kapely o přírodu. Gojira se snaží texty šířit své duchovní přesvědčení a obavy o životní prostředí. Kapela rovněž spolupracuje se Sea Shepherd Conservation Society na ochranu mořských živočichů, zejména delfínů, velryb a žraloků. Kromě toho Gojira pracuje na Sea Shepherd EP se známými hudebníky z metalové scény, včetně Devina Townsenda. Veškerý výtěžek z projektu půjde na organizaci, i když od června 2016 je současný stav tohoto projektu neznámý.



Členové:

Joe Duplantier − vokály, rytmická kytara

Mario Duplantier − bubny, perkuse

Christian Andreu − hlavní kytara

Jean-Michel Labadie − basa



Diskografie:

Terra Incognita (2001)

The Link (2003)

From Mars to Sirius (2005)

The Way of All Flesh (2008)

L'Enfant Sauvage (2012)

Magma (2016)



Zdroj: Wikipedia