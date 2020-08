Klip týdne: Marilyn Manson v chaosu

Video of Marilyn Manson - WE ARE CHAOS

Koncept nového alba Manson představil již v loňském roce při rozhovoru pro časopis Revolver. „Je to něco jako muzeum voskových figurín z mých myšlenek, studie komory hrůzy v mé hlavě,“ pronesl tehdy. We Are Chaos bude obsahovat celkem deset skladeb a vyjde na začátku září pod hlavičkou Loma Vista.

„Když teď We Are Chaos poslouchám, vypadá to, jako by to bylo právě včera, jako by se svět opakoval. Takže se zdá, jako bychom ty příběhy psali právě dnes,“ uvedl zpěvák ve svém prohlášení.

A pokračuje: „Abych nahrál tento záznam, musel jsem říct sám sobě: ,Potlač v sobě svého blázna, ušij na sebe oblek. A zkus předstírat, že nejsi zvíře.‘ Ale věděl jsem, že lidstvo je ze všech nejhorší. Milosrdenství je jako vražda. Slzy jsou největším exportem lidského těla.“

„Existuje určitě strana A a strana B v tradičním smyslu. Ale stejně jako LP – je to plochý kruh a je na posluchači, aby dal poslední kousek skládačky do obrazu písní.“ Výrazné video k titulní skladbě je dílem režiséra Matta Mahurina, který je zároveň autorem fotografií, z nichž posléze tvořil animaci. Přebal alba pak maloval sám Manson. Obraz pojmenoval Nekonečná temnota.