Muž, který se díval na hvězdy a sám hvězdou byl. Milana Rastislava Štefánika připomíná výstava

Výstava představuje Štefánika jako astronoma, etnografa, vynálezce, letce, pilota, vojáka, diplomata, a dokonce i kouzelníka. „Byl opravdu mnohotvárnou osobností,“ potvrzuje ředitel Slovenského národního muzea Branislav Panis.

Ad astra

„Postavil si hlavu proti otci a šel studovat astronomii do Prahy,“ připomíná, jak začala cesta rodáka ze slovenské kopaničářské vísky do velkého světa. Už jako vystudovaný astronom se přestěhoval do Paříže. Šestkrát zdolal Mont Blanc, aby pomohl provozovat observatoř na nejvyšší hoře Evropy.

Vysněný ráj ale našel na Tahiti, kam se vydal pozorovat Halleyovu kometu. Domorodci mu říkali „muž, který se dívá na hvězdy“. Život na polynéském ostrově ho natolik okouzlil, že tu dokonce chtěl vytvořit slovenskou kolonii.

Sběratel a kouzelník