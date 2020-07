Klip týdne: Rodinná sešlost Davida Gilmoura

Video of David Gilmour with Romany Gilmour - Yes, I Have Ghosts (Official Music Video 4K)

Od vydání poslední desky jedné z opor legendárních Pink Floyd Rattle that Lock (2015), se kterou dobyl hudební žebříčky mnoha zemí, uplynulo již pět let. Skladba Yes, I Have Ghosts je součástí audioknihy Divadlo pro snílky, jejíž autorkou je pro změnu Gilmourova žena Polly Samsonová. Ta se v minulosti podílela na textech jak pro Pink Floyd, tak pro Gilmourovu sólovou tvorbu.

Divadlo pro snílky se nachází na idylickém řeckém ostrově Hydra v roce 1960 a zachycuje mlhavé dny bohémské komunity básníků, malířů a hudebníků, včetně pětadvacetiletého Leonarda Cohena. „Dokázali jsme spojit světy literatury a hudby, a vylepšit tak zážitek z poslechu a spojit se s publikem myslím si dosud nevídaným způsobem,“ přibližuje spolupráci s manželem Samsonová.

Skladba měla být původně natočena se sbory, nicméně celosvětová pandemie a následná karanténa zhatily hudebníkovi plány. „Pracoval jsem na té písni právě v okamžiku, kdy přišla karanténa, a musel jsem zrušit už dohodnutou spolupráci se zpěvačkami,“ říká hudebník.

Jediné doprovodné vokály tak patří jeho dceři Romany, která skladbu doprovodila i hrou na harfu. „Nemohlo to dopadnout líp,“ libuje si Gilmour. „Mám obrovskou radost z toho, jak znějí naše hlasy dohromady. A její harfa to posunula do úplně jiného rozměru.“

Pandemie covidu-19 zhatila nejen natáčecí plány písně samotné, ale i sérii promítání Divadla pro snílky, na kterou se manželé chystali. Ti se proto přizpůsobili a přesunuli se na sociální sítě, pomocí nichž divákům zpostředkovali zážitek přímo z ostrova pomocí četby z knihy, poezie či hudby inspirované románem a písněmi od Leonarda Cohena. Samotné turné pak proběhne v následujícím roce.