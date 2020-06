Omerzu „dospěl“. V soudní síni se sešel s Donutilem a Mihulovou

Režisér a scenárista Olmo Omerzu se přesouvá do střižny se svým dalším filmem. O víkendu dotočil poslední klapku nového snímku, který vzniká v koprodukci České televize. Do kin se dostane v roce 2021. Do hlavních rolí obsadil Omerzu Alenu Mihulovou a Miroslava Donutila, jak se bude novinka jmenovat, ale zatím tvůrci neprozradili.