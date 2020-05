Klip týdne: Within Temptation ctí odlišnost a vyzývají k její toleranci

Within Temptation je nizozemská symphonicmetalová skupina. Typická metalová instrumentace je zde doplněna o jemnější mezzosopránový zpěv zpěvačky Sharon den Adel. Skupina byla založena v roce 1996 členy Robertem Westerholtem a Sharon den Adel. Oba zakladatelé patřili do skupiny The Circle.

Within Temptation příležitostně spolupracují i s nizozemskou skupinou Delain, jejímž zakladatelem je Robertův bratr Martijn Westerholt, jenž od Within Temptation musel odejít kvůli dlouhodobé nemoci. Dále Sharon hostuje u různých jiných interpretů a zapojila se také do nizozemského charitativního projektu Meneer Konijn pro podporu dětí.

Skupina má na kontě zatím osm studiových alb.



Členové:

Sharon den Adel – zpěv (od 1996)

Robert Westerholt – kytara (od 1996)

Ruud Adrianus Jolie – kytara (od 2001)

Jeroen van Veen – basová kytara (od 1996)

Martijn Spierenburg – klávesy (od 2001)

Mike Coolen – bicí (od 2011)

Stefan Helleblad – kytara (od 2011)



Diskografie:

Enter (1997)

Mother Earth (2000)

The Silent Force (2004)

The Heart Of Everything (2007)

The Unforgiving (2011)

The Q-Music Sessions (2012)

Hydra (2014)

Resist (2019)



Zdroj: Wikipedia