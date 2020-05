Bylo to překrásné a bylo toho dost. Nezval zve o svém výročí na indiánky i vlastní recitaci

Do literatury se uvedl sbírkou Most napsanou pod vlivem symbolismu, prosadil se ale záhy jako kmenový představitel poetismu. Jeho sbírka Pantomima byla chápana jako básnický manifest tohoto ryze českého směru. Patří sem i třeba Podivuhodný kouzelník.

Na vysoké škole začal studovat nejprve práva, pak přestoupil na filozofii, studium ale nedokončil. Krátce byl zaměstnán jako tajemník Masarykova naučného slovníku a pak – s výjimkou konce 20. let, kdy pracoval jako dramaturg Osvobozeného divadla, a těsně poválečné doby, kdy vedl na ministerstvu informací filmový odbor – se živil psaním na volné noze.

Narodil se o padesát osm let dříve v Biskoupkách nedaleko Třebíče, kde také vystudoval gymnázium. S přerušením, protože za první světové války byl odveden, po pár měsících ale zase ze zdravotních důvodů propuštěn.

Katolický básník Jiří Kuběna po jeho smrti napsal: „Byl-li nějaký básník miláčkem národa, byl to Vítězslav Nezval. Srdce země se zastavilo, trůn zůstal osamocený. Nikdo ho už neobsadil. Od těch dob chybí básník. Básník odešel s Nezvalem…“

Web bude přístupný několik týdnů. Národní knihovna uvádí, že ambicí projektu nebylo vytvořit reprezentativní rozcestník, ale střídmou připomínku, která by Nezvala představila „všem generacím včetně té, jejíž čtenářský zájem se již upírá jiným směrem“.

Koncem dvacátých let se v jeho tvorbě láme poetický optimismus k určité skepsi, jak je znát na skladbách Akrobat a Edison. V jejich kaskádovitých kompozicích spojuje Nezval kult noci s oslavou technické civilizace i se smutkem, steskem a úzkostí.

A nazváno buď prostou chatrčí Ó palmy přeneste svůj rovník nad Vltavu Šnek má svůj prostý dům z nějž růžky vystrčí a člověk neví kam by složil hlavu

Velký čtenářský úspěch měla sbírka Sbohem a šáteček (1934), vznikla po Nezvalově návratu z cesty do Francie.

Bylo tu však něco těžkého co drtí smutek stesk a úzkost z života i smrti

Naše životy jsou truchlivé jak pláč Jednou kvečeru šel z herny mladý hráč venku sněžilo nad monstrancemi barů vzduch byl vlhký neboť chýlilo se k jaru avšak noc se chvěla jako prérie pod údery hvězdné artilérie které naslouchali u politých stolů pijáci nad sklenicemi alkoholů polonahé ženy v šatě z pávích per melancholikové jako v podvečer

V polovině třicátých let se ale už Nezvalova poetika mísí se surrealistickými prvky, prohlubuje se využívání snů a podvědomí. Vychází sbírky Žena v množném čísle, Absolutní hrobař nebo Praha s prsty deště.

Bylo to překrásné žel všecko má svůj konec Mlč umíráčku mlč ten smutek já už znám Polibek kapesník siréna lodní zvonec tři čtyři úsměvy a potom zůstat sám

Sbohem a kdybychom se nikdy nesetkali bylo to překrásné a bylo toho dost Sbohem a kdybychom si spolu schůzku dali možná že nepřijdem že přijde jiný host

Přesvědčený komunista (do KSČ vstoupil již v roce 1924) se ale v té době také zastal katolického kněze a básníka Jakuba Demla, který stál před soudem pro kolaboraci s nacisty, a na druhém sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1956 hájil režimem zatracované básníky jako Konstantina Biebla, Františka Halase, Jaroslava Seiferta, Františka Hrubína či Jiřího Koláře.

Manon je můj osud, Manon je můj osud.

Manon je všecko, co neznal jsem dosud.

Manon je první a poslední můj hřích,

nepoznat Manon, nemiloval bych.

Manon je motýl. Manon je včela.

Manon je růže, hozená do kostela.

Manon je všecko, co neztratí nikdy svůj pel.

Manon je rozum, který mi uletěl!

Manon je dítě. Manon je plavovláska.

Manon je první a poslední má láska.

Manon, ach Manon, Manon z Arrasu!

Manon je moje, umřít pro krásu…

Nezval též překládal. Kromě francouzštiny či angličtiny také z mnoha dalších jazyků, ve spolupráci s dalšími překladateli. Českým čtenářům přiblížil Baudelaira, Poea, ale i verše Mao Ce-tunga.