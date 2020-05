Klip týdne: Nick Cave a jeho hvězdná pocta Marcu Bolanovi

Video of Nick Cave - Cosmic Dancer (Official Video)

Marc Bolan je v (nejen) rokenrolovém světě pojem. Rodným jménem Mark Feld byl anglický zpěvák, skladatel, básník a kytarista, jenž kvůli špatnému chování nedokončil ani základní školu. Co mu však chybělo ve vzdělání, doháněl talentem. Jako samouk nejprve vystupoval v doprovodné kapele Helen Shapirové a po krátké sólové dráze založil roku 1967 kapelu T.Rex.

T.Rex se stali jedněmi z nejvýraznějších představitelů glam rocku a svého času patřili k nejprodávanějším ve Velké Británii. Bolan poutal pozornost nejen svojí provokativní androgynní image, ale i výrazně stylizovaným pěveckým projevem a inspiroval mnoho umělců včetně Davida Bowieho. Jeho život i kariéru v pouhých 29 letech ukončila tragická autonehoda v londýnské čtvrti Barnes v noci na 16. září 1977. Pod hlavičkou kapely však dodnes vystupuje jeho syn Rolan Bolan, který tak šíří otcovu slávu a odkaz dál.

Šestadvacet skladeb

Letos uplyne 50 let od vydání debutového stenojmenného alba legendární formace a její zakladatel a frontman bude uveden do Rokenrolové síně slávy, a to si samozřejmě říká o něco speciálního. Tím je vydání kompilačního alba AngelHeaded Hipster: The Songs Of Marc Bolan and T.Rex, jež je ohlášeno na 28. srpna.

Album vyjde jako 2 CD i jako dvojitý vinyl a představí celkem 26 známých i méně známých skladeb, jichž se ujaly takové hvězdy, jako již zmíněný Elton John, jenž za doprovodu U2 přezpívá skladbu Bang Bang A Gong (Get It On), Joan Jett (Jeepster), Nena (Metal Guru) nebo třeba Kesha (Children Of The Revolution).

Číslem jedna, jež tento projekt uvádí na svět, není nikdo menší než Nick Cave. Ke křehké klavírní baladě Cosmic Dancer, podpořené smyčcovým kvartetem a zpěvákovým hlubokým hlasovým projevem, vznikl i jedoduchý černobílý vizuál, v němž se střídají záběry ze studia spolu s archivními vzpomínkami na výstředního Bolana. Video vzniklo pod taktovkou Ethana Silvermana.