Klip týdne: Zhavia Ward pokračuje ve svém růstu čekáním

Video of Zhavia Ward - Waiting (Official Video)

„Mnoho lidí přijde a odejde z tvého života a někdy jsou tam ze správných důvodů. Ale jsou tu takoví, kteří v něm nejsou ze správných důvodů a nemají s tebou ty nejlepší úmysly,“ říká k novému singlu mladá zpěvačka.

„Tito lidé vás mohou přimět, abyste se cítili špatně nebo o sobě pochybovali, o tom, co děláte. Ale musíte se naučit vytlačit je ze svého života a nezajímat se o to, co si myslí,“ dodává.

U zrodu černobílého vizuálu, jež je dílem režisérského dua Andrew Sandler a TUSK, stála myšlenka „padat, ale nedopadnout na zem“. Spolu se zpěvačkou v něm vystupují tři zlověstné, anonymní postavy, ukryté za maskou, jež ji sledují. Nakonec se ale ukáže, že pod maskami není doslova NIC. Podle zpěvačky to má symbolizovat, že na názorech těchto lidí ve skutečnosti nezáleží.

„Moje publikum jsou lidé, kteří poslouchají moji hudbu; to ale nutně neznamená, že mě mají rádi,“ upřesňuje zpěvačka. „Ve všem, co děláte, budou vždy lidé, kteří s vámi nesouhlasí. S tím, kdo jste. Ale na konci dne je to o mně a mém štěstí, takže mě to opravdu nezajímá,“ dodává.

Zhavia se do povědomí posluchačů a diváků dostala před dvěma lety účinkováním v pěvecké soutěžní show The Four: Battle for Stardom, kde se probojovala až do finálové čtyřky. Poté spolu s Diplem, Frenchem Montanou a Lil Pumpem nahrála singl pro pokračování Deadpoola a také spolu se Zaynem Malikem pro loňský remake Aladdina. Minulé léto vydala debutové EP „17“ a v současné době pracuje na svém novém, plnohodnotném albu.