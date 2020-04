Ain't No Sunshine. Zemřel Bill Withers

Aby mohl dělat hudbu, z armády odešel. Zpočátku se protloukal v jiných profesích, nahrával dema za své vlastní peníze a vystupoval po nocích v klubech. Pak se ale jeho písně dostaly do správných rukou a dostal nabídku natočit své první album. Vyšlo v roce 1971 – a obsahovalo jeden z jeho největších hitů Ain't No Sunshine.

Následovaly další songy, pro které se stal nezapomenutelným: Lean On Me, Lovely Day, Use Me nebo Just The Two Of Us, kterou si vypůjčil později rapper Eminem do své skladby 97' Bonnie & Clyde. K Withersově vlivu se hlásí i třeba Lenny Kravitz. „Váš hlas, písně a projev nám dávaly lásku, naději a sílu. Moje duše bude vždycky plná vaší hudby,“ vyznal se z obdivu k Withersovi v reakci na jeho úmrtí.

Rest in power Bill Withers. Your voice, songs, and total expression gave us love, hope, and strength. My soul always has & always will be full of your music. Your humility displayed & depth of your power as you carried us all to a better place. You're still & always will be Bill. pic.twitter.com/mkpcSBfuZv — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) April 3, 2020

Lean on Me zněla při inauguracích prezidentů Billa Clintona a Baracka Obamy. A během aktuální pandemie koronaviru slouží jako poselství naděje a solidarity. Spolu s Ain't No Sunshine se dostala na seznam 500 nejlepších písní všech dob časopisu Rolling Stone.

Withersovi jeho tvorba vynesla tři Grammy za nejlepší R&B písně. Přes veškerý úspěch se v roce 1985 rozhodl z hudební branže stáhnout. Jeho poslední nahrávkou tak zůstává album Watching You Watching Me z poloviny osmdesátých let. Jeho příběh shrnul v roce 2009 dokument Still Bill.