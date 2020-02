Ceny Vinyla doporučují pořídit si Plastová okna, zajít do Puncta a poslechnout si Margo

Objevem roku 2019 byla vyhlášena zpěvačka a producentka Aneta Martínková alias Margo. Debutové album vydala těsně před koncem roku 2018 a opatřila ho, stejně jako písně na něm, dlouhým názvem: First I Thought Everyone's Staring at Me but Then I Realized Nobody Cared – All the Creatures I Met Sitting on the Back Seat and How to Deal with What I've Learnt.

V civilních, anglickojazyčných textech se odrážejí její postřehy z cesty po Spojených státech. Podle porotce Michala Pařízka Margo ve svých písních vypráví o obyčejných věcech, ale neotřele a s vášní a citem pro melodii i detaily.