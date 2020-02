Berlinale uvádí podobenství o totalitě. Sencov ho natočil během svého věznění

Podobenství totality

Spolurežisérem filmu se stal Achtěm Sejitablajev. Na rozdíl od Sencova mohl být přítomný na place. „Jediné, co jsem měl, byly dopisy a obrázky, které mi mohli posílat. Psal jsem k nim svoje komentáře. Videa mi ale posílat nemohli. Proto jsem mohl kontrolovat pouze přípravy, ale samotné natáčení už ne. To už dělal Achtěm – a on vycházel ze své vlastní představy o mé hře a z doporučení, která jsem mu dával,“ přibližuje filmař, do jaké míry odpovídá výsledek jeho režisérské představě.

Snímek se odehrává v kulisách odkazujících na divadelní prostor. V utopickém světě žije skupina lidí označených jen číslem a pod diktátem pravidel. Když se začnou pídit po jejich smyslu, může přijít svoboda, ale také rozpad.

„Je to příklad části naší společnosti, zejména té postsovětské, která zažila totalitní režim, ale tento příklad můžeme přirovnat i k jiné zemi, která se pohybuje stejným směrem a snaží se najít nějaké východisko,“ interpretuje svůj scénář Sencov.

V první řadě umění?

Diváci i kritici ve snímku hledají podobnost i s tvůrcovým příběhem a vězeňskou zkušeností. „Pro mě je to v první řadě umění,“ namítá režisér. I když prý chápe, že ne všichni jeho dílo nahlížejí bez politicko-společenského kontextu autorova osudu. „Já vnímám vznik tohoto filmu jako morální a profesní podporu autora, který sám do značné míry ztělesňuje boj proti totalitě,“ přiznává například vedoucí filmového centra ČT Helena Uldrichová.

Na Berlinale svou novinku Sencov uvést nepřijel. Dal přednost naplánované cestě do Gruzie. Tu dlouhodobě podporuje, protože má stejnou zkušenost s ruskou okupací části území jako Ukrajina.